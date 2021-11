Vlaanderen is nieuw cultuurcentrum rijker: in Beersel opent het Huis van Herman Teirlinck

Sigrid Bousset besluit: “Ik definieer het huis graag als een plek in de luwte, aan de rand van de stad, in een natuurlijke omgeving. Het soort programma’s en bijeenkomsten die we in het Huis organiseren zou nooit kunnen in een infrastructuur in de stad. Het park, de huiselijke sfeer, de tijd die we willen nemen, de tijd die we willen geven, de kwaliteit die we willen bieden in de luwte, dat geheel is bijzonder.”