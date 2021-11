Hotel ontruimd in Turnhout: Roemeen verhuurde kamers aan landgenoten maar betaalde geen huishuur

Het hotel en de Roemeense huurder kwamen eerder dit jaar al in het vizier van de dienst wonen van stad Turnhout. Sommige seizoensarbeiders verbleven permanent in het hotel, terwijl de kamers daar niet voor geschikt zijn. Een aantal kamers is toen onbewoonbaar verklaard. "In januari was er inderdaad een grootschalige controle inzake bewoonbaarheid", vertelt burgemeester Paul Van Miert (N-VA) op Radio 2 Antwerpen. "De Roemeense verhuurder nam het allesbehalve nauw met de veiligheidsvoorschriften. Om misbruik te vermijden, volgen we zulke dossiers op de voet op." Vandaag waren er bij de ontruiming 12 bewoners aanwezig. Hun papieren waren allemaal in orde.