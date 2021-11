Vrouw uit Ganshoren en Parijzenaar opgepakt voor grote goudroof in Nederland

In de Brusselse gemeente Ganshoren is een 20-jarige vrouw opgepakt die ervan verdacht wordt dat ze betrokken was bij een heel gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord, eerder dit jaar. Er werd toen voor zo'n 15 miljoen euro buitgemaakt. De politie pakte gisteren ook nog een Parijzenaar op in verband met de zaak.