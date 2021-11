We bestellen ook na corona nog steeds meer pakjes, maar explosieve groei is voorbij

Opvallend is dat de omzet in de Europese pakjesafdeling van Bpost met 10 procent is gedaald. Dat is grotendeels te wijten aan de gewijzigde btw-regels voor kleine goederen die van buiten de Europese Unie komen. Goedkope pakketjes onder de 22 euro ontsnapten tot voor de zomer aan vrijwel elke belasting.

Nu het bestellen van pakjes van buiten Europa wat duurder en ook wat complexer geworden is, kopen we wat minder goedkope spullen bij Aziatische webshops als AliExpress.