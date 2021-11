Straffe getuigenissen brengen racisme “Bovenhuids”: “Niet slecht bedoelde uitspraken kunnen ook racistisch zijn”

“We gaan er uiteraard vanuit dat Limburgers niet racistisch zijn of zich niet altijd bewust zijn van hun - onbedoelde - racistische uitspraken”, vertelt Ellen Frissaer van Avansa Limburg. “In discussies hoor je mensen wel eens zeggen dat een uitspraak niet zo bedoeld was. Wij willen duidelijk maken dat ook goed bedoelde uitspraken pijnlijk kunnen zijn. Niet racistisch zijn is niet voldoende. Anti-racistisch zijn betekent open staan voor kritiek, pro-actief op zoek gaan naar informatie over racisme en écht luisteren naar mensen die het mikpunt zijn van de problematiek. Op de nieuwe website Bovenhuids kan je via getuigenissen in de vorm van filmpjes, muziek en podcasts bijleren over het thema en jezelf uitdagen om aan zelfonderzoek te doen.”