Anonieme West-Vlaming wint 2 miljoen euro met Lotto en bedankt verkoper met enveloppe

Opvallend is dat de uitbater van de krantenwinkel die het winnende biljet verkocht, nog maar net begonnen was in Oostende. “Het was nog maar mijn tweede dag”, lacht Badr Lahrizi. "Die man kocht op een zaterdag in oktober een gewoon biljet voor 6,25 euro. Twee dagen later kwam hij hier terug en was hij er heel zeker van dat hij de grote jackpot had gewonnen van 2 miljoen euro. Ik kon hem natuurlijk niet uitbetalen en zei hem dat hij naar de Nationale Loterij zou moeten gaan. Dat besefte hij wel”, vertelt Lahrizi het relaas. “Een uurtje later kwam hij terug. Hij gaf me een kleine enveloppe waar 2 briefjes van 50 euro inzaten. Hij bedankte me, waarop ik zei: dat is heel graag gedaan”, glimlacht Lahrizi. “Ik heb hem nu niet meer teruggezien.”

Zo’n bedrag winnen blijft uitzonderlijk. “Ik was zelf gechoqueerd, zo een groot bedrag! Maar ik was echt superblij voor hem. Ik heb meer dan 3 jaar in een krantenwinkel in Roeselare gewerkt en daar heb ik nooit een winnaar gehad van meer dan 2.000 euro”, besluit Lahrizi.