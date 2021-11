Will Smith vertelt over zijn jeugdtrauma in biografie: "Ik wou mijn vader vermoorden"

Will Smith in een notendop

Will Smith startte zijn carrière als rapper in de jaren 80. Hij noemde zichzelf The Fresh Prince. Eerst vormde hij een duo met DJ Jazzy Jeff, later bracht hij ook solowerk uit. Zijn grote doorbraak kwam er toen hij de titelrol kreeg in de sitcom "The Fresh Prince of Bel-Air". Hij groeide uit tot een wereldster met rollen in films als "Men in black", "I, robot", "Hitch", "Bad boys", "I am legend" en "Independence day". Ondertussen staat zijn hele gezin aan de top van de entertainmentsector. Zijn vrouw Jada Pinkett Smith speelt samen met hem in "Ali". Zijn twee zonen en dochter acteren ook.