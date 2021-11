Winterland in Hasselt is terug na coronapauze: met coronapas maar zonder andere beperkingen

Ook dit jaar is er onder meer een 1.000 m2 grote overdekte ijspiste en werd ook gedacht aan de spiegeltent, het reuzenrad, het Grand Café en het Huis van de Kerstman en allerlei attracties. En er komen een aantal gasten waaronder Els De Schepper die haar geluksboek "Jij krijgt een pluim" komt lanceren tijdens een lezing en sketches.

Om binnen te mogen zal je een coronapas moeten tonen: "Het voordeel van de coronapas is dat je op het terrein zelf geen beperkingen zal hebben. Je hoeft geen mondmasker te dragen en ook niet de regel van de veilige afstand van 1,5 meter van elkaar te respecteren. Dat mag natuurlijk wel", zegt organisator Maurice Schoenmaeckers. "Het maximale aantal bezoekers in het verleden was 6.000, en door de toepassing van de coronapas is die limiet nu hetzelfde gebleven, dus dat is ook wel een voordeel."