Zelzate gelast gemeentelijke evenementen af wegens stijgende coronacijfers

We hebben met de omliggende gemeenten in het meetjesland samen gezeten om de toestand te bespreken, legt burgemeester Brent Meuleman (Vooruit) van Zelzate uit. "In 7 dagen tijd is het aantal besmettingen maal 11 gegaan, dus we hebben poolshoogte genomen van de cijfers in de verschillende gemeenten. We gaan vanuit het meetjesland aan de gouverneur vragen om bijkomende testlijnen op te stellen en er zijn ook vragen over de bronnenopsporing."