1 jaar na de moord op juf Mieke: "Wij willen antwoorden. Waarom is mijn zus zo zwaar toegetakeld?"

De brutale dood van Mieke beroert nog steeds de gemoederen in Noorderwijk. "Op straat spreken veel mensen me erover aan", zegt Lut Verlinden. De onewetendhied knaagt aan de nabestaanden. "Wij willen graag antwoorden zodat we rust kunnen vinden. Waarom moest dit gebeuren? Waarom is ons Mieke zo zwaar toegetakeld? Zolang we dat niet weten is het moeilijk voor ons om dit een plaats te geven."