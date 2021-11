Vermist Frans meisje (17) duikt zwaar in shock en met schrammen op in kebabzaak: wat is haar overkomen op looproute? 

Een 17-jarig meisje dat maandag in het Franse departement Mayenne was verdwenen toen ze aan het joggen was, is in shock opgedoken in een kebabzaak. Eerder deze week vond haar vader haar smartphone en muziekoortjes bebloed terug op haar vaste looproute. Wat meteen het ergste deed vrezen. Verder onderzoek moet uitwijzen wat het meisje juist heeft gedaan of overkomen is.