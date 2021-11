25 jaar geleden kregen "Friends"-kijkers eindelijk (de buik van) "ugly naked guy" te zien!

In "The One With The Giant Poking Device", uitgezonden op 14 november 1996, kreeg de wereld dus een glimp van de obese overbuur, wiens eigen ‘poking device’, wanneer hij zich in de richting van de vrienden draait, door Joey onmiddellijk geridiculiseerd wordt. "Ugly naked guy" bood aan Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe en Joey alvast de ideale gelegenheid om vaak harteloze grapjes te maken, die er bij de kijkers nochtans als zoete koek ingingen. Daarom deze 8 weetjes om en rond "ugly naked guy" doorheen de "Friends"-geschiedenis:

1. "Ugly naked guy" is niet altijd een 'dikke lelijkerd' geweest: ooit was hij een "cute naked guy". Dat beweerde Phoebe althans in een van de flashback-afleveringen: "Dat is toch zo jammer. Die lieve naakte kerel wordt almaar dikker." De reden waarom hij plots meer kilo’s ging meedragen, bleef wel onduidelijk.