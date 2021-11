Online aanmeldingssysteem voor middelbare scholen na een jaar afgevoerd in Aalst: "Nog liever kamperen" 

Ook bij de middelbare Steinerschool in Aalst zijn ze niet rouwig om de terugkeer naar het klassieke inschrijvingssysteem. Want bij sommigen liep het niet zoals verwacht met het digitale systeem. Directeur Tim De Backer: "Wij hebben 28 plaatsen in het eerste jaar. Maar voor 2 kinderen, die al van in de kleuterklas bij ons zaten en de lagere school doorliepen, was er geen plaats. Dat was een negatief gevolg van het digitale systeem." De school is dus blij. "Het centrale aanmeldingssysteem was een soort loterij. Nu gaan de mensen opnieuw zelf dingen in handen kunnen nemen en vat hebben op de zaak. Als ze een plaatsje willen, zullen ze het kamperen ervoor over hebben," besluit De Backer.

Voor de stedelijke scholen in Aalst verandert er niks, zij werkten sowieso nog met het oude systeem.