Werkgevers en vakbonden: "Zo veel mogelijk telewerken tot het einde van het jaar" 

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft begrip voor de moeilijke boodschap die werkgevers moet brengen aan hun personeel: "Het is heel vervelend dat je na zo veel maanden weer de vraag moet stellen om te telewerken. Dat is een teleurstelling want we hadden met de enorme vaccinatie gehoopt het virus klein te krijgen. Maar de variant die nu rondgaat, is te besmettelijk en maakt dat de zorgsector weer boven z'n pijngrens zit. We moeten niet panikeren, maar wel maatregelen nemen en het aantal contacten verminderen."