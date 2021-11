Acht Antwerpse parken krijgen Green Flag Award: internationale erkenning voor inspanning voor biodiversiteit

De Green Flag Awards worden elk jaar opnieuw uitgereikt. De parken die er vandaag één kregen, zijn het Vrijbroekpark in Mechelen, het Vrieselhof in Ranst, de Kesselse Heide in Nijlen, het Provinciaal Groendomein Rivierenhof in Deurne, De Averegten in Heist-op-den-Berg, het Prinsenpark in Retie, Park Vordenstein in Schoten en het Nachtegalenpark in Antwerpen.

Voor het Vrijbroekpark is het de eerste keer dat het de Green Flag in ontvangst mag nemen. "Het is een erkenning dat we werken aan diversiteit en goed beheer", zegt parkdirecteur Lieve Stoops, "maar daarnaast ook aan participatie. We laten bezoekers mee beslissen en ook meewerken in het park. Zo hebben we een vrijwilligerswerking die ook zijn steentje bijdraagt aan het park."