Afbeeldingen van 30 vrouwen in de toekomstige Annie Cordy-tunnel in Brussel

Als je door de langste tunnel van Brussel rijdt, zal je over een lengte van 2,5 kilometer afbeeldingen zien van vrouwen. Een ontwerp van kunstenares Charlotte Beaudry: “Met de hulp van deze 30 meisjes wil ik tonen dat Brussel een multiculturele stad is. Het gaat erom de woorden van deze jonge vrouwen over te brengen, onbevreesd en zonder twijfel: wij zijn aanwezig, we zijn met velen, wij staan er!”