Antwerps Zorgcentrum na Seksueel Geweld opent de deuren: "Warme zorg voor slachtoffers onder één dak"

Vandaag opent in Edegem, naast het UZA, het vierde Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) in ons land. "Iedereen die slachtoffer is geweest van seksueel geweld kan bij ons terecht. Onze deuren staan 24 op 7 open. Politiediensten zullen ook naar ons doorverwijzen", zegt dokter Ilse Kint, medisch coördinator van het nieuwe ZSG. "De bedoeling is vooral om slachtoffers opnieuw controle te geven over de situatie. Daarom zitten we niet in een klinisch ziekenhuis maar in een warmere omgeving. Ons ZSG is gevestigd in het zorghotel Drie Eiken in Edegem."