Rector schorst Antwerpse studentenvereniging Aesculapia: meisjes moesten strippen tijdens doop

"Wij betreuren deze beslissing ten zeerste", zegt Kira Rooman, preses van Aesculapia, in een reactie aan Radio 2 Antwerpen. "Onze vereniging is zoveel meer dan een doop. Wij organiseren ook een cultuursymposium, een skireis en feestjes ter ontspanning. Daarnaast verkopen we boeken en medisch materiaal aan de geneeskundestudenten. Dat zal dit academiejaar allemaal niet meer kunnen doorgaan." Over wat er tijdens de doop gebeurd is, wilde Aesculapia niet reageren.