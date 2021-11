"Heilige graal voor tech-verzamelaars" onder de hamer: Apple 1-computer uit 1976 verkocht in VS voor 345.000 euro

Het geveilde apparaat bracht niet het meeste op van alle verkochte Apple 1-computers: die titel gaat naar een andere werkende versie die in 2014 verkocht werd op een veiling in New York voor 905.000 dollar (783.000 euro). Er bestaan in heel de wereld nog maar ongeveer 20 werkende Apple 1-computers. Het model was het eerste Apple-product dat in winkels werd verkocht.