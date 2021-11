Diamanten armbanden van Franse koningin Marie-Antoinette, ooit verborgen in ons land, geveild voor 7 miljoen euro

Marie-Antoinette was de echtgenote van de Franse koning Lodewijk XVI. In 1973 werd ze in de nasleep van de Franse Revolutie geëxecuteerd op de guillotine, een paar maanden na haar echtgenoot. Ze was daarmee de laatste Franse koningin. Marie-Antoinette was niet altijd even populair, veel burgers waren misnoegd vanwege haar luxueuze levensstijl terwijl veel Fransen zelf in armoede leefden. Ze beschuldigden haar ook van een slechte invloed op haar man.

Hoewel niet alle mythes over Marie-Antoinette overeenkomen met de realiteit, klopt het wel dat ze zich graag liet omringen met mooie en dure juwelen. De diamanten armbanden die nu geveild zijn, zijn daar een voorbeeld van. Marie-Antoinette kocht ze in 1776 van Charles Auguste Böhmer, haar persoonlijke juwelier, ook al zat ze op dat moment al diep in de schulden.