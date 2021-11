Mysterie van huis in Bavikhove waar al 7 keer brand uitbrak opgehelderd: bewoonster stak het telkens zelf aan

Twee dagen geleden brak er nog brand uit, in de Vondelstraat in Bavikhove, bij Harelbeke. De oorzaak was eerst niet bekend tot de brandweer bij een controle van de rest van de woning opmerkte dat er rook uit een gesloten berging op de gelijkvloerse verdieping kwam. Ook daar bleek er een brandhaard te zijn, gelukkig zonder veel erg. De twee brandhaarden stuurden het onderzoek naar de brand meteen in de richting van brandstichting.

Het was dus al de zevende keer in 23 jaar tijd dat er brand was. Maandag werden de twee mensen die er woonden opgepakt. De bewoonster van 51 heeft het jarenlange geheim opgebiecht. Er is nu een psychiater aangesteld om te kijken of de vrouw hulp nodig heeft.