Bib Genk biedt 'P•ntzakken' per thema aan: "Veel vraag naar boekjes rond opvoedingsthema's"

“Ouders en grootouders van jonge kinderen komen vaak met de vraag om boekjes uit te lenen rond een of ander opvoedingsthema", introduceert jeugdmedewerker Steffie Blondeel het project. "Van potjestraining, naar school gaan, gezond eten tot afscheid nemen. Dat was voor ons de aanleiding om een thematas aan te bieden: een leuke opvallende tas die verschillende materialen bevat over één onderwerp. Op dit moment hebben we tassen rond tien verschillende thema's, maar het is de bedoeling om dat op termijn uit te breiden."