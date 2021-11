Bibliotheken uit regio Dendermonde-Wetteren-Zele leggen collectie samen: "Je kan elkaars boeken uitlenen"

Tot nu toe werkten de bibliotheken uit de regio regio al samen bij bepaalde projecten zoals de jeugdboekenweek of digitale projecten. Maar nu gaan ze nog een stap verder. "Je kan nu grasduinen in de boeken en games van bibliotheken van andere gemeenten", klinkt het bij coördinator Tom Van de Velde. Voortaan kan een lezer uit Wetteren een boek uitlenen in Hamme, het terugbrengen in Lebbeke en z'n boete betalen in Dendermonde.