De iconische Britse rode telefooncel verdwijnt niet helemaal

Van telecomwaakhond Ofcom moet een telefooncel blijven staan als ze voldoet aan 4 voorwaarden: op de locatie is er geen mobiele ontvangst van alle vier grote mobiele netwerken, er vinden veel ongelukken of zelfdodingen plaats, er is minstens 1 keer per week per jaar gebeld of er spelen nog andere omstandigheden. Op basis van die criteria zouden er van Ofcom 5.000 telefoonhokjes moeten overblijven.