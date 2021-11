De kerstmarkt in Leuven gaat ook dit jaar niet door

De kerstmarkt zou dit jaar normaal gezien plaatsvinden van 8 tot en met 19 december, op het Hoover- en het Ladeuzeplein. Maar de coronapandemie steekt daar dus een stokje voor. "Door de minder gunstige coronacijfers en alle bijhorende risico's hebben de vrienden in Leuven beslist om nog een jaartje te wachten met de organisatie van de Leuvense Kerstmarkt", meldt de organisatie op haar website. "We maken een nieuwe afspraak in december 2022."

Ook vorig jaar kon de Leuvense kerstmarkt door de coronacrisis niet gehouden worden.

Leuven is niet de eerste stad waar er dit jaar geen kerstmarkt zal zijn. Lier, in de provincie Antwerpen, besliste eerder om de kerstmarkt niet te organiseren door de coronasituatie.