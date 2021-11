Deurne opgeschrikt door ontploffing: voordeur beschadigd, geen gewonden

De Jules Steursstraat in Deurne, in Antwerpen, werd vanavond laat opgeschrikt door een luide knal. Toen de brandweer en de politie ter plaatse kwamen, zagen ze dat een voordeur van een woning beschadigd was en dat er gelukkig geen gewonden zijn gevallen.

Politie en brandweer gaan er voorlopig van uit dat het om een explosie van zwaar vuurwerk gaat. Terwijl de brandweer al snel rechtsomkeer maakte, bleef de politie en het gerechtelijk labo ter plaatse om te onderzoeken wat er precies is gebeurd.