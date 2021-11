Dienst burgerzaken Diepenbeek doet deuren dicht door netwerkproblemen: documenten kunnen niet worden afgeleverd

"Mensen die de afgelopen dagen een afspraak hadden op de burgerlijke dienst, hebben we inderdaad niet kunnen helpen", zegt burgemeester Rik Kriekels van Diepenbeek. "We hebben wel bekeken of we voor dringende zaken zoals crematies toch een oplossing konden vinden. We hebben daarover ook contact met de stad Hasselt om te zien of zij konden binnengeraken in ons systeem en zo taken konden overnemen."