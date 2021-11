Dit nieuwe automerk heeft nog maar 156 elektrische pick-uptrucks geleverd en is toch al meer waard Ford en GM

Wie elektrische auto’s zegt, die zegt - zeker in Amerika - Tesla. Maar Tesla verkoopt nog geen auto’s waar Amerika helemaal tuk up is: pick-uptrucks. Elon Musk heeft wel de futurische Cybertruck in de pijplijn zitten, maar het is nog tot 2022 wachten vooraleer de productie daarvan wordt opgestart.

In afwachting van de Cybertruck kan pick-upminnend Amerika zijn blik richten op een nieuwe speler op de markt: Rivian. Dat bedrijf lanceerde in september de elektrische R1T en komt volgende maand met een SUV, de R1S.