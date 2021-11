Dode varkens in Kasterlee zijn bedolven onder asbest na brand: "Niemand wil de karkassen opruimen" 

"In normale omstandigheden worden de dode dieren afgevoerd door de gespecialiseerde firma Rendac. Maar in dit geval zijn het afval van het gebouw en de verbrande dieren vermengd. Bovendien is er asbest aangetroffen. Het probleem is dat er niet meteen een firma klaarstaat om de dode varkens samen met het asbestpuin te verwijderen", zegt burgemeester Ward Kennes (CD&V) op Radio 2 Antwerpen.