Klimaatfinanciering verdubbelen en nieuw huiswerk voor slechte leerlingen: wat staat er in de ontwerptekst van Glasgow?

Het gaat om een voorstel van tekst van de Britse organisatie. Alle deelnemende landen zullen de tekst nu verder moeten bespreken en een compromis moeten vinden. De vraag is in hoeverre deze tekst voor alle partijen aanvaardbaar is, want er is nu eenmaal unanimiteit vereist.

Er staan wel wat dingen in die voor bepaalde landen moeilijk zullen liggen. Hoe zullen landen als China, Brazilië of India omgaan met de vraag om tegen volgend jaar nieuwe, scherpere doelen voor 2030 neer te leggen? Ook het steenkoolverhaal an moeilijk liggen, al is de formulering niet heel erg bindend. Zo wordt "een oproep" gedaan, en er staat geen bindende termijn in.

Jennifer Morgan van Greenpeace International is alvast niet onder de indruk en noemt het een "beleefd verzoek om landen misschien, mogelijk meer te laten doen tegen de volgende klimaatconferentie." Ze noemt de deal geen echt plan en zegt dat het onvoldoende is.

De klimaatconferentie eindigt in principe vrijdag, maar zal mogelijk nog tot (diep) in het weekend uitlopen.