Druk op vaccinatiecentra in Limburg neemt toe: "Mensen willen à la minute eerste vaccinatie en dankbaarheid is ver zoek"

Perta Mafezzoni is vrijwilligster in het vaccinatiecentrum van Bilzen en was intussen al even 'werkloos'. Maar gisteren moest ze voor het eerst sinds lang opnieuw aan de slag. "Dat had ik niet zien aankomen toen ik me in het voorjaar opgaf als vrijwilliger", geeft ze toe. "Maar ik doe het nog met zeer veel goesting. Je merkt wel dat het drukker en drukker wordt."

Dat beaamt ook Roger Custers, vrijwillige EHBO-steward in de wachtzaal van het vaccinatiecentrum in Peer. "Heel wat mensen willen hun derde prik, dus het is nu heel druk. Je merkt ook dat mensen die nu tóch hun eerste prik willen, met een andere ingesteldheid binnenwandelen dan mensen die eerder zijn gevaccineerd. Toen was het merendeel dankbaar, nu zijn sommigen boos of gefrustreerd omdat ze het gevoel hebben dat ze verplicht worden."