Komt kernuitstap op de helling na geweigerde vergunning gascentrale Vilvoorde? "Iedereen is zich aan het vastrijden"

"Die argumentatie houdt wel steek", zegt Pauwels. "Het gaat in Wondelgem en Vilvoorde om twee verschillende centrales met twee technologieën. Vilvoorde is een zeer grote centrale, 3 tot 4 keer zo groot als Wondelgem. De centrale in Vilvoorde zou ook heel veel draaien, daarbij komen onvermijdelijk stikstofdioxides vrij. Ze draait ook aan een hogere temperatuur, waardoor er nog meer stikstofdioxides vrijkomen. Er is een techniek om dat op te vangen, dat gebeurt onder meer met ammoniak. Maar dat ontsnapt ook, en daar zit stikstof in die snel neerslaat. En daar ziet het kabinet een probleem."

"Wondelgem is een kleinere centrale, een piekcentrale die niet voortdurend zou draaien, maar wel als er tekorten zouden zijn. Dat levert dus minder uitstoot op. Daarnaast is er in Gent nog een oudere centrale die wordt gemoderniseerd. Die draait aan een minder hoge temperatuur dan de nieuwe, waardoor er minder stikstofuitstoot is."