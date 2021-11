Er komen 800 extra openbare laadpunten in Gent

Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) is enthousiast over de investering in laadpalen. "Niet iedereen beschikt thuis of op het werk over een private laadpaal. De uitbouw van openbare laadinfrastructuur biedt daar een oplossing voor. Vanaf 2022 zal het aantal laadpalen sterk toenemen. Zo ondersteunen we de overgang naar elektrische mobiliteit."