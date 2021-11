Alle Belgen krijgen op termijn een herhalingsprik, voor wie vaccin van Johnson & Johnson kreeg is dat al midden december

"Dit is belangrijk nieuws", zegt wetenschapsjournalist Koen Wauters. "We volgen hiermee de tendens die al in andere landen is ingezet. Er is nog niet zoveel wetenschappelijk bewijs dat die derde prik een groot verschil uitmaakt. Maar er is beslist: baat het niet dan schaadt het niet, dus we zetten die gewoon nu."

Voor het vaccin van Johnson & Johnson ligt dat anders. Uit een grote wetenschappelijke studie blijkt dat daar wel een probleem is. "Na zes maanden zie je dat de bescherming van Johnson & Johnson op 13 procent ligt op vlak van besmettingen en doorbraakinfecties. Voor bescherming tegen overlijden zit het Janssen-vaccin nog altijd op 73 procent", legt onze wetenschapsjournalist Koen Wauters uit. 73 procent is goed, maar minder dan bij het Pfizer- en Moderna-vaccin.

Volgens Wauters moet iedereen op dit moment voorzichtig zijn, want we zitten in een vierde golf. "Maar mensen die Johnson & Johnson hebben gekregen, misschien nog iets meer."