Gedenkteken overleden Maik (20) al 3 keer beschadigd: "Op zijn verjaardag, sterfdatum én Allerzielen, dit moet stoppen"

Maik Allard overleed 4 jaar geleden toen hij met zijn auto tegen een boom reed in de Wervikstraat tussen Geluwe en Wervik. Hij deed dat bewust. Zijn vader vond pas achteraf teksten, waaruit bleek dat hij al lang slecht in zijn vel zat. "Mijn zoon was een stille jongen, er zat niks van kwaad in. Na zijn dood kreeg ik zijn dagboek te lezen. Ik wist niet dat hij een dagboek bijhield. In het boek stonden schrijfsels en tekeningen over zijn gevoelens. Nooit heeft hij me daar iets over verteld", zegt papa Laurent.

Maik was een gesloten boek. Om hem te herdenken, maar ook als oproep om over je gevoelens te praten, plaatste de familie een gedenkteken in de vorm van een "Open boek" op de plek van het ongeval. Maar ondertussen is dat al 3 keer stuk gemaakt.