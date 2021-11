Gents bedrijf kan zonne-energie transporteren met behulp van 4.000 zonnepanelen

In de brug boven de Afrikalaan in Gent zit wel een zeer speciale kabel. Het chemiebedrijf Christeyns dat langs beide kanten van de straat zit, transporteert z'n zonne-energie van de ene kant van de straat naar de andere. De zonne-energie komt van het dak boven het distributiecentrum waar bijna 4.000 zonnepanelen op liggen en omvat zo'n 20 procent van wat het bedrijf verbruikt.

Maar zonne-energie in een ander gebouw gebruiken, dan waar het geproduceerd wordt, is niet zo simpel, zegt manager Jef Wittouck. "Aan de ene kant hebben we het distributiecentrum met een groot plat dak. Daar branden eigenlijk alleen lichten, dus dat heeft een enorm laag verbruik. Aan de andere kant hebben we de productie-afdeling, waar het verbruik veel hoger ligt. In België was het eigenlijk onmogelijk om vergunningen te krijgen om energie te verplaatsen over een weg heen. We hadden het voordeel dat we de verbinding via de goederenbrug kunnen maken die beide gebouwen met elkaar in contact legt. Zo hebben we "de monopoly" toch kunnen doorbreken."