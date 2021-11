Google moet Europese miljardenboete voor concurrentievervalsing toch betalen

Het multimediabedrijf Google moet een boete van 2,42 miljard euro betalen omdat het zijn eigen prijsvergelijkingsdienst Google Shopping een onrechtmatig voordeel gaf. De Europese Commissie had die boete al in 2017 opgelegd, maar Google ging toen in beroep. Dat beroep is vandaag verworpen door het Europees Gerecht.