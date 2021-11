Grens Wit-Rusland en Polen: enkele duizenden migranten en vluchtelingen tussen hamer en aambeeld

Volgens de Poolse overheid zitten er nu 3.000 tot 4.000 migranten en vluchtelingen aan de overkant van zijn grens met Wit-Rusland. Polen heeft de voorbije uren bijkomende militaire versterkingen gestuurd. Er zijn nu zo'n 15.000 soldaten in het grensgebied. Volgens verschillende Poolse media zijn er gisteravond twee grote groepen migranten in geslaagd om de grensafsluiting te vernielen en over te steken. Dat zou volgens de grenswacht met geweld zijn gebeurd. Sommige migranten zijn teruggebracht naar Wit-Rusland, anderen zijn gevlucht, zegt de grenswacht nog. De politie heeft het over meer dan 50 arrestaties.