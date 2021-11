20-tal landen, waaronder België, sluit op klimaattop akkoord over groene scheepvaartroutes: "Grote stap vooruit"

Een 20-tal landen, waaronder België, engageren zich om internationale scheepvaartroutes te creëren waarbij geen uitstoot van fossiele brandstoffen meer vrijkomt. Naast België doen o.a. ook de VS en het Verenigd Koninkrijk mee, zo is aangekondigd op de klimaatconferentie in Glasgow. Het doel is om in 2025 van start te gaan met zes grote internationale routes tussen havens, om daarna het netwerk fors uit te bouwen.