Het stadhuis van Eeklo krijgt een opknapbeurt van meer dan één miljoen euro

De Vlaamse minister vindt het belangrijk om te investeren in erfgoed: "Ik ben ervan overtuigd dat veel inwoners heel trots zijn op het erfgoed in de stad Eeklo, zeker op het belfort dat in Unesco werelderfgoed is opgenomen. We moeten zorgdragen voor ons erfgoed want dat maakt deel uit van wie wij zijn als Vlaming. Daarnaast lokken wij enorm veel toeristen naar ons land, net voor ons erfgoed."

De werken gaan van start binnen 2 jaar en zullen dan nog 2 jaar duren.