François Hollande getuigt op terreurproces over aanslagen in Parijs: "Hadden geen informatie die aanslag kon verijdelen"

De voormalige Franse president François Hollande heeft getuigd op het proces over de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs. Hij zei dat Frankrijk die dag is aangevallen omdat het een democratische rechtstaat is, niet omdat Frankrijk militair tussenbeide kwam in Syrië en Irak. Hij zei ook ook dat België verantwoordelijk is voor de vlucht van terrorist Salah Abdeslam.