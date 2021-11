Jongste cafébaas van Limburg opent Café René in Hasselt

René opent zijn eigen café op jonge leeftijd, maar hij heeft al ervaring in de horeca. "Voor ik aan dit avontuur begon, heb ik 3 jaar als jobstudent gewerkt in de Cambrinus in Hasselt", zegt René. "Daar heb ik de kneepjes van het vak geleerd."

"In het begin keken mijn ouders vreemd op, want ik heb een ASO-richting gedaan, en dan verwachten ze dat je verder studeert. Iets wat trouwens nog altijd kan, mocht dit project niet slagen”, zegt Geurts. “Maar mijn vader is ook ondernemer en hij zag dat ik dit project met beide handen wilde aanpakken. Ik wil geen cafeetje spelen, ik ga een café uitbaten”, lacht René. “Ik heb het ondernemersbloed van mijn vader geërfd, ik wil vooruit.”

