Kerstboom prijkt nu al op Markt Maldegem: "Mooiste zilverspar die ik ooit zag"

De Sint is nog niet in het land, maar de gemeente Maldegem heeft nu al een kerstboom op de Markt. Vooral op vraag van de leveranciers, zo blijkt. "En het feit dat jullie nu van Radio 2 bellen, zijn we promotioneel toch goed bezig", lacht burgemeester Van Hulle. "Ik denk dat we, samen met Brugge, de eerste zijn." Van Hulle is zelf boomkweker maar daar ligt niet de reden van de vroege kerstboom: "We hebben aan verschillende leveranciers gevraagd om een zo groot mogelijke boom te leveren. Het is uiteindelijk geen boomkweker maar een transportfirma uit Maldegem die hem geleverd heeft." De firma kon hem op de kop tikken in Luxemburg.

Bekijk hieronder een filmpje van het plaatsen van de kerstboom en lees daarna verder