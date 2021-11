Kruibeke niet van plan lichtschip "West-Hinder 1" te ontmantelen voor onderdelen voor restauratie "West-Hinder 3"

De West-Hinder 1 is niet beschermd, dus de kans op subsidies om het schip in zijn oorspronkelijke glorie te herstellen, is klein. En de burgemeester beseft dat de West-Hinder 3 nog intact is behalve die enkele stukken die ze graag willen van het schip in Kruibeke. "Ik vermoed dat die wel beschermd is. De onze is volledig leeg, maar wij gaan toch proberen die op te knappen. De romp is in orde, het dek is wel in slechte staat, maar voor de rest valt het mee."