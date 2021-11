Kruisem wil geen referendum rond nieuwe fusie: "Ja/nee-vraag zonder inhoud is weggesmeten geld"

Kruisem kwam twee jaar geleden zelf nog tot stand door een fusie van Zingem met Kruishoutem. Voor die fusie kwam in één gemeente toen wél een referendum, maar zonder succes, de opkomst was te laag en de stemmen werden zelfs niet geteld. "In de andere gemeente was er toen zelfs geen vraag naar een referendum," herinnert Versele zich. "Een referendum is voor onze gemeente niet het juiste middel, lijkt me."