Panos station Berchem moet wellicht sluiten: moederbedrijf La Lorraine stopt tijdelijk met leveringen na 2 dodelijke ongevallen

Die leverancier werkte in opdracht van La Lorraine, het moederbedrijf achter Panos. "We hebben vanmorgen crisisoverleg gehad", zegt Nele Van Malderen van La Lorraine op Radio 2 Antwerpen. "We hebben beslist om niet meer te leveren in Berchem. Dat zal uiteraard gevolgen hebben voor de Panosvestiging, die mogelijk zal moeten sluiten. We gaan daarover nog overleggen met de uitbater."

Het is nog niet duidelijk hoe lang er niets zal geleverd worden. "Het parket onderzoekt de omstandigheden en de oorzaken van de ongevallen nog. Intussen zijn we in overleg met de transportfirma en met de betrokken instanties om een veilige oplossing te vinden voor de leveringen. Dat moet allemaal in alle sereniteit kunnen verlopen. Daarom vinden we het nu onze morele verplichting om de leveringen even stop te zetten. Pas als er duidelijkheid is over de oorzaken van de ongevallen en er een veilige oplossing is, zullen we de leveringen weer opstarten."