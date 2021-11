Lingeriewinkel zamelt beha’s in: “Perfect herbruikbare beha's worden zelden weggeschonken”

De behabox staat op de parking van Ohlala in Lendelede. Het is de bedoeling dat er enkel beha’s in terechtkomen die nog in goede staat zijn. “Veel vrouwen kunnen niet meer in bepaalde beha’s om verschillende redenen. Bijvoorbeeld mensen die plots vermageren of zwangere vrouwen die tijdelijk een grotere maat moeten dragen. Vaak zijn die amper gedragen”, zegt Decock.

Beha’s worden zelden gedeponeerd in inzamelcontainers. “We hadden contact met enkele kringwinkels en zij krijgen heel veel kledij, maar dus amper beha’s. Ik merk dat ook wel bij mezelf. Ik blijf die bijhouden, want je denkt altijd dat die je ooit nog eens gaan passen. Wat natuurlijk nooit het geval is”, lacht ze. “We krijgen er nu al veel van goede kwaliteit. Dat is mooi meegenomen, want een beha kost makkelijk rond de 100 euro."

Je kan de gebruikte beha’s deponeren tot eind november. “Ze krijgen dan 10 euro korting in onze winkel. Dat doen we om ze extra te motiveren”, besluit Decock.