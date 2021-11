Dokters willen Lone (13) uit Moorsele uit veiligheid niet vaccineren, maar ze krijgt ook geen Covid Safe Ticket

De boze vader begrijpt niet dat zijn dochter geen Covid Safe Ticket krijgt: “Zij heeft die ziekte een lange tijd doorgemaakt en heeft nog altijd antistoffen. Maar professor vaccinologie Pierre Vandamme is het daar niet mee eens en heeft de toelating voor een CST van tafel geveegd. Wij staan met onze rug tegen de muur.”



Het zorgde al voor praktische problemen in het gezin. “Elke schoolvakantie gaan wij naar ons vakantiehuis in Spanje. Vorige week ben ik dus met een bang hartje door Frankrijk gereden, want daar kan je nergens binnen zonder CST. We kunnen het ook doen met een coronatest, maar in Spanje kost die 120 euro per stuk, terwijl ze zich al tientallen keren heeft laten testen en wij gevaccineerd zijn. We horen zelfs dat bepaalde landen overwegen om alleen met CST’s te werken en niet met negatieve testen. Dan kunnen wij zo goed als nergens meer naartoe.”

Het meisje vindt het zelf heel erg dat ze op die manier uit de maatschappij wordt gesloten. “Ze heeft nu in het verlengde weekend dat eraan komt afgesproken met vriendinnen om te shoppen in een stad, maar dan kan ze al niets mee gaan drinken. Daar begint het al”, zucht hij.