Evenementensector vreest voor afgelastingen en vraagt meer steun: "Willen niet meer op strafbank gezet worden"

Bruno Schaubroeck snapt de beslissing over de Leuvense kerstmarkt niet: "Al die lokale maatregelen die burgemeesters nemen, leiden tot veel verwarring en onduidelijkheid", zegt hij in "De wereld vandaag" op Radio 1. "In het ene dorp mag iets wel en in het andere niet."

"Ik zie niet in waarom burgemeesters evenementen afgelasten, wanneer er genoeg andere tools bestaan, zoals het CST. We kunnen die coronapas perfect gebruiken en de evenementen wél laten doorgaan." Schaubroeck haalt daarnaast aan dat de evenementensector anderhalf jaar geleden als eerste moest sluiten, en dat zij nu als enige nog met beperkende maatregelen aan het werk is.