Motorrijder levensgevaarlijk gewond na frontale botsing met autobestuurder in Overijse

In Overijse is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Bollestraat, in het gehucht Terlanen. "Op die plaats is er een wegversmalling waarbij de bestuurder van de auto in principe voorrang moest verlenen aan de motorrijder", vertelt Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde. "Maar waarschijnlijk hebben ze mekaar gewoon niet gezien, want de auto kwam uit een scherpe, niet goed zichtbare bocht. De verkeersdeskundige van het parket heeft ook vastgesteld dat geen van beide bestuurders te snel reed."

Beide bestuurders waren ook niet onder invloed. De bestuurder van de wagen is een 40-jarige man uit Huldenberg, hij geraakte niet gewond. De motorrijder, een 67-jarige man uit Overijse vecht nog altijd voor zijn leven in het ziekenhuis.